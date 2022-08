Restrictii de trafic in municipiul Constanta

Constanta va gazdui o serie de evenimente in perioada 26 august-03 septembrie. Constantenii si turistii aflati pe litoral pot participa la spectacole in aer liber, expozitii si competitii sportive.Pentru buna desfasurare a evenimentelor, organizatorii in colaborare cu fortele de ordine vor lua masuri care vizeaza asigurarea unui climat de siguranta.Astfel, in perioada 25 august, ora 06:00- 28 august, ora 18:00, vor fi instituite restrictii de circulatie pe strada Vasile Canarache, intre ... citeste toata stirea