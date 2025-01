Restrictii de trafic la Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu. Lucrari complexe la sistemului de canalizare

In perioada 20 ianuarie - 28 februarie 2025, in Constanta, pe strada Portitei, pe segmentul cuprins intre strada Rasuri si bd. Alexandru Lapusneanu, se vor executa lucrari complexe de inlocuire a sistemului de canalizare existent, precizeaza un comunicat al RAJA."Conducta actuala, cu un diametru de 250 mm, va fi inlocuita cu o conducta noua, cu diametrul de 315 mm. Noul sistem cu o lungime de aproximativ 1.250 de metri, de pe strada Rasuri, in zona delimitata de strazile Ion Roata si Portitei, ... citește toată știrea