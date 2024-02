Restrictii de trafic pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pentru efectuarea de lucrari

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, in perioada 12 - 16 februarie, respectiv 19-23 februarie 2024, pentru a permite efectuarea unor lucrari la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona km. 13+330 de metri, se vor institui urmatoarele restrictii de circulatie:- in perioada 12 - 16 februarie, timp de patru nopti, in intervalul orar 23:00-04:00, se va inchide circulatia pe tronsonul kilometric 11+700 de metri ... citește toată știrea