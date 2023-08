Toate restrictiile de circulatie impuse in ultimele zile in zona Portului Constanta au fost ridicate, in incheierea ceremoniilor organizate de Fortele Navale cu prilejul Zilei Marinei Romane, iar publicul este asteptat, marti, la festivitatea de retragere cu torte a marinarilor militari si la concerte.Restrictiile de circulatie impuse de autoritati pe mai multe strazi din Portul Constanta au fost necesare pentru pregatirea si desfasurarea in conditii optime a evenimentelor prilejuite de Ziua ... citeste toata stirea