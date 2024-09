Retea de trafic de heroina destructurata de DIICOT

Sase persoane, dintre care trei cetateni albanezi si trei romani, au fost retinute de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Acestia au fost prinsi in flagrant dupa ce au preparat si transportat heroina in Ialomita si Bucuresti."La data de 12.09.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea a 6 inculpati (3 cetateni albanezi si 3 cetateni romani), cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii ... citește toată știrea