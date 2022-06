Retinut pentru furt calificat de politistii constanteni

Urmare a cercetarilor in 2 dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat 2 barbati, de 25, respectiv 26 de ani, banuiti de comiterea faptelor.Astfel, la data de 24 iunie a.c., cei in cauza au patruns intr-o locuinta, de unde au sustras un telefon mobil. In aceeasi noapte, barbatii au patruns intr-o alta locuinta, de ... citeste toata stirea