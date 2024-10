Retinut pentru furt calificat, dupa ce a patruns intr-o locuinta din Constanta

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Sectia 1 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, vineri 4 octombrie, pentru 24 de ore, un barbat de 21 de ani, fiind banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.Astfel, in perioada 21 septembrie - 3 octombrie, acesta ar fi patruns in locuinta unui ... citește toată știrea