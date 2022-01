Retinuti dupa ce ar fi savarsit 2 infractiuni de talharie calificata

In urma cercetarilor in 2 dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunii de talharie calificata, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, cu sprijinul politistilor Politiei orasului Negru Voda, au identificat 2 barbati, de 26, respectiv 30 de ani, banuiti de comiterea faptelor.Astfel, la data de 24 ianuarie a.c., cei 2 ar fi sustras, prin amenintarea cu un cutit, suma de 700 de lei de la o femeie, in timp ce se aflau la domiciliul ... citeste toata stirea