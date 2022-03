Retinuti la Constanta pentru infractiuni la regimul rutier

Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savasirea infractiunilor de conducere fara permis si fals in declaratii, politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut un barbat, de 40 de ani, acesta fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva. In cursul zilei de astazi, barbatul urmeaza a fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Reamintim faptul ca, la data de 9 martie a.c., in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Biroului Rutier ... citeste toata stirea