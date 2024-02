RetinutI la Constanta pentru trafic de droguri de risc sI mare risc

In urma activitatilor desfasurate, la data de 25 noiembrie 2023, de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta, la data de 15 februarie 2024, au fost retinute alte 2 persoane, cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc si mare risc.Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in luna mai 2022, ... citește toată știrea