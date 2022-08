Retinuti pentru falsificare de monede, punere in circulatie de moneda contrafacuta si proxenetism

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in executare, pe 27 august, 3 mandate de perchezitii domiciliare, dintre care 2 in judetul Constanta si 1 in judetul Brasov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de falsificarea de monede, punere in circulatie de moneda ... citeste toata stirea