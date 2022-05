Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au identificat doi tineri, de 21, respectiv 20 de ani, ambii din judetul Suceava, banuiti de comiterea faptei.Astfel, in noaptea de 15 mai a.c., in jurul orei 22.40, tinerii in cauza ar fi sustras, prin ... citeste toata stirea