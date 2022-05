Politistii din cadrul Biroului Vama Veche - 2 Mai au fost sesizati, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Albatros din localitatea Vama Veche, 2 tineri i-au sustras, prin violenta, suma de 200 de lei.Astfel, la data de 1 mai, in jurul orei 19.00, politistii au desfasurat activitati de cautare, iar in scurt timp, cei 2 barbati au ... citeste toata stirea