Retinuti pentru trafic de minori, proxenetism si pornografie infantila

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus, pe data de 3 martie,retinerea pentru o perioada de 24 de ore a trei inculpati cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de minori, proxenetism si pornografie infantila.In cauza s-a retinut faptul ca, in luna noiembrie 2021, unul dintre inculpati, in urma intelegerii prealabile cu ceilalti inculpati, a recrutat-o pe persoana vatamata in ... citeste toata stirea