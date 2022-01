Revolta dupa ce un sofer a fost omorat cu o piatra. Un oras a fost declarat "zona speciala de siguranta publica"

A fost revolta, aseara, in orasul Bolintin-Vale din Giurgiu, dupa ce un sofer de microbuz a fost lovit cu piatra in cap si a murit duminica la spital, in urma unui scandal izbucnit pe strada.Sute de localnici au manifestat in fata Primariei, unde au cerut masuri urgente, care sa-i protejeze de comunitatea rroma venita din alta localitate, care ar provoca o multime de scandaluri. Pentru a calma spiritele, politistii au fost nevoiti sa traga un foc de avertisment. Orasul a fost declarat zona ... citeste toata stirea