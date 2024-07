Rezervarea locului la calatoria cu trenul nu mai este obligatorie pentru distantele sub 40 de kilometri, incepand de sambata, 13 iulie, potrivit noilor prevederi in domeniul tarifarii transportului de calatori, care vor trebui aplicate de toti cei sase operatori de transport feroviar de calatori care activeaza pe calea ferata din Romania."Ordinul de ministru care intra in vigoare de sambata, 13 iulie, aduce pentru calatori, in primul rand, mai multa transparenta in partea de formare a ... citește toată știrea