Rezultate Evaluare Nationala 2022 Constanta. Sase absolventi au obtinut media maxima

Rezultatele de la Evaluarea Nationala 2022 au fost publicate, in format anonimizat, pe site-ul evaluare.edu.ro. in judetul Constanta, sase elevi au obtinut media maxima. Elevii de nota 10 au absolvit Scoala Gimnaziala Mircea Eliade din Cernavoda, Scoala Gimnaziala 37 din Constanta, Scoala Gimnaziala nr. 30 Gheorghe Titeica din Constanta, dar si de la Colegiul national Mircea cel Batran Constanta (2), Liceul Teoretic Ovidius Constanta. In judetul Constanta s-au constituit 120 de centre de examen, ... citeste toata stirea