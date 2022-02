Rezultatele necropsiei lui Bejan arata ca a facut infarct!

Au aparut primele rezultate ale necropsiei lui Claudiu Catalin Bejan, fost director al ANP. Astfel, potrivit informatiilor obtinute de Replica, se pare ca decesul a survenit in urma unui infarct. Amintim ca acesta a fost gasit decedat, joi, 3 februarie, intr-o camera a hotelului Megalos, situat pe bulevardul Mamaia.Iata ca prima ipoteza in cazul mortii lui Claudiu Catalin Bejan a fost confirmata. In urma necropsiei s-a stabilit ca a decedat in urma unui infarct.Despre moartea lui ... citeste toata stirea