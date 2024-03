Risc insemnat de avalanse in Bucegi si Fagaras

Riscul de producere a unor avalanse in Bucegi este unul insemnat, iar turistii sunt rugati sa nu se aventureze pe traseele turistice montane care fac legatura intre statiunile de pe Valea Prahovei si Platoul Bucegi sau pe vaile din Abruptul Prahovean. De asemenea riscul deproducere a unor avalanse in masivul Fagaras este de 3 pe o scara de la 1 la 5.PotrivitSalvamont Prahova, in ultimele zile a mai nins in Bucegi, pe unele vai si pante umbrite zapada este acumulata in troiene mari, de 2-3 ... citește toată știrea