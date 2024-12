Romania a inaugurat in 2024 un numar record de aproape 200 kilometri de autostrada si drum expres

Romania a inaugurat in anul 2024 un numar record de 198 de kilometri de autostrada si drum expres, dupa o mobilizare fara precedent a mai multor constructori.Care sunt autostrazile si drumurile expres inaugurate in Romania in 2024MartieDrumul Expres Oradea - Bors 2: legatura la lotul de Autostrada A3 Biharia - Bors 2, lungime de 13 km la profil de drum expres si 6 km la profil de drum national, construit de Strabag.AprilieAutostrada A0 Bucuresti Sud:Segment intre Jilava si Vidra, 7 ... citește toată știrea