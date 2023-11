Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca primele trei aeronave F-16 Fighting Falcon, cumparate de la Regatul Norvegiei, au aterizat in Baza 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" de la Borcea. Cu acest prilej, a avut loc ceremonia de receptie a avioanelor de lupta, in prezenta oficialilor romani, norvegieni si americani."Avioanele vor fi livrate in stare operationala, resursa disponibila a acestora asigurand operarea lor pentru o perioada de ... citeste toata stirea