Romania are hidrocentrale executate in proportie de 90%. PSD vrea sa le finalizeze

Romania are nevoie sa creasca capacitatea de productie de energie ieftina, curata, in sistemul national! Mai ales acum in plina criza a preturilor la energie!"Romania are hidrocentrale executate in proportie de 90 % care asteapta sa fie finalizate si care ar putea sa alimenteze cu energie electrica peste 300.000 de locuinte si sa asigure 5% din energia care acum este importata.", spune Cristina Dumitrache, deputata PSD de Constanta.In acest sens, Partidul Social Democrat a initiat un ... citeste toata stirea