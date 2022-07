Romania, curse maritime regulate cu Georgia. Nava Ro-Pax Vilnius a sosit in Portul Constanta

In fiecare zi de luni, nava Ro-Pax Vilnius va sosi in Portul Constanta. A doua zi, ea va pleca spre Batumi (Georgia). Nava poate incarca marfurile transportate de 50 de vagoane si 50 de camioane. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CN APM) anunta ca linia Ro-Pax Constanta - Batumi este functionala. "Luni, 11 iulie, a sosit in dana 120 a Portului Constanta, nava Ro-Pax Vilnius, nava care deserveste linia regulata Constanta - Batumi", spun cei de la CN APM. Nava va ... citeste toata stirea