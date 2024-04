Romania, in topul tarilor europene cu cele mai multe decese in accidente rutiere

Romania detine un record sumbru in Uniunea Europeana: avem cei mai multi morti in accidentele rutiere. Esara noastra conduce in topul tarilor europene cu cele mai multe decese in accidente rutiere.Astfel, exista 86 de decese la un milion de locuitori. Romania este urmata de Bulgaria cu 78 de decese si Croatia cu 71 de decese la un milion de locuitori.La popul opus sunt Suedia, cu cea mai mica rata de decese in accidente rutiere: 22 de decese la un milion de locuitori si Danemarca cu 26 ... citește toată știrea