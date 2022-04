Romania interzice accesul navelor rusesti in porturile sale

Potrivit regulilor instituite in Uniunea Europeana, incepand cu data de 17 aprilie 2022, ora 00:00, "se interzice accesul in porturile romanesti al oricarei nave inmatriculate sub pavilionul Rusiei, inclusiv al navelor care si-au schimbat pavilionul rus in pavilionul oricarui alt stat sau care si-au schimbat inmatricularea in Rusia in inmatricularea in oricare alt stat, dupa 24 februarie 2022", se arata intr-un comunicat al Autoritatii Navale Romane.(1) Se interzice accesul dupa 16 aprilie ... citeste toata stirea