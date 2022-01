Romania, laudata in SUA pentru lupta impotriva antisemitismului

Romania a fost laudata in cadrul a doua evenimente care au avut loc in statul Texas, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, pentru contributia remarcabila la contracararea antisemitismului, evenimente la care invitat special a fost ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, se arata intr-un comunicat al ambasadei.De asemenea, au participat Carl Josehart, presedintele Consiliului director al Muzeului Holocaustului din Houston, Dorit Aaron, presedinta ... citeste toata stirea