Romania preia pentru sase luni comanda unei grupari navale NATO

Puitorul de mine si plase 274 "Viceamiral Constantin Balescu" va pleca joi, 20 iunie, din Portul militar Constanta in Marea Mediterana pentru a se integra in gruparea navala permanenta a NATO de lupta contra minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two).In cadrul unei ceremonii militare care va fi organizata vineri, 28 iunie, la Salamis, in Grecia, comanda SNMCMG-2 va fi preluata de Romania, pentru a doua oara in patru ani.Fortele Navale Romane vor asigura pentru o ... citește toată știrea