Romania sprijina al saselea pachet de sanctiuni UE la adresa Rusiei, dar vrea o "clauza de solidaritate"

Romania sprijina un nou pachet de sanctiuni pe gaz si petrol impotriva Rusiei, dar este favorabila includerii unei "clauze de solidaritate", in cazul in care "se intampla ceva", a declarat luni presedintele Klaus Iohannis, explicand ca asta ar insemna ca statele membre si Comisia Europeana sa ia de urgenta masuri pentru veni, de exemplu, in sprijinul Romaniei, in cazul in care s-ar intrerupe alimentarea pe calea Marii Negre.El a mai spus ca textul de concluzii care este acum pe masa liderilor ... citeste toata stirea