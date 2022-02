Romania, tara unde infractorii sunt tratati cu blandete. Ce (nu) i s-a intanplat unul taximetrist care a lovit intentionat cu masina un politist

Un polisist de la Politia Rutiera Oradea a fost ultragiat in misiune, fiind lovit intentionat de catre un taximetrist, care nu a vrut sa dea socoteala pentru ca a incalcat regulile in trafic, spun sindicalistii. Acestia au un mesaj cat se poate de elocvent: ,,Daca nu intariti Politia, strada va fi ocupata de infractori!".Iata ce s-a intamplat, asa cum a fost relatat de Sindicatul National al Potistilor si Personalului Contractual (SNPCC):"Vineri seara, in jurul orei 20,00, pe strada ... citeste toata stirea