Romania trece la ora de iarna in noaptea de sambata spre duminica

Romania trece la ora de iarna in acest weekend, mai exact in noaptea de sambata spre duminica. Ceasul se da inapoi cu o ora, astfel incat ora 04.00 devine ora 03.00.Ora de iarna este considerata astfel ora standard. In perioada orei de iarna, diferenta dintre ora oficiala a Romaniei si Timpul Universal (GMT) va fi de doua ore, fata de trei ore la ora de vara.Schimbarea orei are loc de doua ori pe an, in martie si in octombrie. In luna martie se trece la ora de vara, iar ceasul se da cu o ... citeste toata stirea