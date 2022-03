Romania trece la ora de vara. Ora 3.00 devine ora 4.00

In noaptea de sambata spre duminica, 26 martie spre 27 martie, ultima duminica a acestei luni calendaristice, ora 03.00 devine ora 04.00 (ora oficiala a Romaniei trece de la GMT+2 la GMT+3). Orarul de vara se aplica pana in ultima duminica a lunii octombrie (30).Ceasurile se vor da inainte in acelasi moment in toate tarile Uniunii Europene. 27 martie 2022 va fi cea mai scurta zi a anului, avand teoretic 23 de ore.Trecerea la ora de vara 2022 se face la o saptamana dupa echinoctiul de ... citeste toata stirea