Romanii scapa de majorarea impozitelor pentru cladiri pana in 2025

Romanii scapa de majorarea impozitelor pentru cladiri, cel putin deocamdata.Explicatia este aceea ca in 2024 vor fi alegeri locale, partidele nu vor sa sperie electoratul, asa ca au decis sa pastreze taxele in forma actuala pana in 2025.Noile impozite locale pentru cladiri vor intra in vigoare abia din 2025, cel putin aceasta este informatia din cadrul coalitiei de guvernare.Desi initial era o discutie legata de faptul ca noile impozite ar trebui aplicate din anul 2024, fiind al electoral, ... citeste toata stirea