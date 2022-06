Romascanu, despre Rosia Montana: Inscrierea in UNESCO nu inseamna interzicerea exploatarii

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a sustinut joi, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca inscrierea sitului Rosia Montana in Patrimoniul UNESCO nu inseamna interzicerea exploatarii.Lucian Romascanu"Situatia actuala a sitului UNESCO Rosia Montana este de asa natura incat nu as prea vrea sa vorbesc mult despre. Stiti ca este in procedura de arbitraj. Exista pe partea de conservare mult ramasa in urma zona, pentru ca, desi a fost o conditie a inscrierii in UNESCO, toate lucrurile ... citeste toata stirea