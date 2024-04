Rovinieta ar putea fi achitata si in termen de 24 de ore de la utilizarea drumurilor nationale

Mai multi deputati PNL propun, intr-un proiect de lege depus la Parlament, ca rovinieta sa poata fi achitata si in termen de cel mult 24 de ore de la utilizarea drumurilor nationale, nu doar inainte, cum este in prezent.Propunerea legislativa modifica in acest sens Legea 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania si a fost semnata de 25 de deputati PNL.Deputatii propun eliminarea din textul articolului 5 alineat 2) a prevederii potrivit careia ... citește toată știrea