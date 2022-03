Rugaciune pentru pace facuta de bisericile evanghelice in fata Consulatului Federatiei Ruse la Constanta

Bisericile Evanghelice din Constanta organizeaza o rugaciune colectiva pentru pace in fata Consulatului Federeatiei Ruse la Constanta. Bisericile evanghelice din judetul Constanta sunt alaturi de Ucraina in efortul de a-si apara cetatenii si libertatea. Joi, 3 martie, la ora 12:00, in fata Consulatului General al Federatiei Ruse la Constanta (strada Mihai Viteazu, numarul 5), reprezentantii acestor Biserici se vor aduna sa se roage pentru pace. "Actiunea noastra pasnica va include mesaje de ... citeste toata stirea