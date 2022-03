Rusia avertizeaza ca in Marea Neagra plutesc in deriva mine ucrainene

Ministerul Apararii de la Moscova a avertizat din nou, luni seara, ca in Marea Neagra plutesc in deriva mine ucrainene, transmite dpa.Potrivit generalului-maior Mihail Mizintev, minele s-au desprins din amaraje si au ajuns in largul coastelor tarilor riverane.Turcia a dezamorsat sambata si luni doua astfel de mine, in stramtoarea Bosfor, respectiv in apropierea frontierei cu Bulgaria, insa pericolul persista.Fortele Navale Romane au anuntat luni ca au detonat o mina la aproximativ70 de ... citeste toata stirea