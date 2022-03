Rusii au adus Iadul pe Pamant in Mariupol, Ucraina VIDEO

Mariupol, oras din Ucraina, a fost transformat intr-o ruina dupa bombardamentele Armatei Ruse. O inregistrare video arata cum civili incearca sa scape cu masina din localitatea in care cadavrele stau pe strazi, iar cladirile au ars ca o torta ori s-au dezintegrat din cauza bombelor. In acest adevarat iad sunt captivi zeci de mii de civili, care traiesc la limita subzistentei, in conditii aproape imposibil de imaginat. Intre timp, Regimentul Azov din Garda Nationala Ucrainei refuza sa se predea ... citeste toata stirea