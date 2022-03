Rusii au bombardat o manastire din Ucraina veche de aproape 500 de ani

Un atac aerian a afectat manastirea Lavra Sfantului Adormire Sviatohirsk a Ucrainei, o manastire ortodoxa din regiunea Donetk din estul Ucrainei, a anuntat Parlamentul tarii pe Telegram, citat de CNN.Mai multe persoane au fost ranite si transportate la un spital din orasul Sviatohirsk din est, in timp ce altele au fost tratate la fata locului. Nimeni nu a fost ucis, se arata in comunicatul parlamentului.Explozia, care a izbucnit in jurul orei 22:00. ora locala sambata, a lovit la 50 de ... citeste toata stirea