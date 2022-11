S-a deschis traficul rutier pe Pasajul Domnesti

Vineri, 11.11.2021, incepand cu ora 12:00, s-a deschis traficul rutier pe pasajul suprateran de la Domnesti.Pasajul Suprateran Domnesti are o lungime de 0.536 km si lucrarile au fost finantate prin POIM,Fonduri Externe Nerambursabile 2014-2020, cu valorea de 91.552.381,90 lei fara TVA.Antreprenorul desemnat sa realizeze acest proiect a fost Asocierea SC STRACO Group SRL - SC COMNORD SA - SC SPECIALIST Consulting SRL.Avand in vedere ca liderul Asocierii, SC Straco Grup SRL, a intrat in ... citeste toata stirea