S-a incheiat cea de-a doua campanie de sterilizari gratuite din 2022

Primaria municipiului Constanta, cu sprijinul Animal Society si Four Paws International, au incheiat cea de-a doua campanie de sterilizari gratuite pentru animalele de rasa comuna din Constanta, in cadrul proiectului Efort comun pentru un viitor mai bun, demarat in urma cu un an.In cadrul campaniei, care s-a desfasurat in perioada 26 aprilie - 26 mai, au fost sterilizate 713 animale de rasa comuna - 250 de caini si 463 de pisici."Suntem foarte multumiti de rezultatele acestei campanii - ... citeste toata stirea