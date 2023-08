Inca va mai puteti inscrie in Programul pentru casarea autovehiculelor mai vechi de 15 ani in schimbul a 3000 de lei.Sesiunea de inscriere s-a prelungit pana pe 29 septembrie 2023, ora 23:59.Persoanele interesate pot gasi instructiuni privind modalitatea de creare cont si inscriere, accesand urmatorul link: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.phpIn cadrul unui cont pot fi realizate inscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoana fizica se poate inscrie o singura data in aplicatie. De ... citeste toata stirea