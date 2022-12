S-a stins din viata un fost prorector al Univeritatii "Ovidius" din Constanta

Colectivul Universitatii "Ovidius" din Constanta isi exprima regretul profund la vestea decesului prof. univ. dr. Victor Ploae, cadru didactic al Facultatii de Stiinte Economice (FSE) intre 1993-2014, prorector al Universitatii Ovidius din Constanta (UOC) intre anii 2004-2014 si decan al FSE intre 1996-2004.Profesorul Ploae a publicat 10 volume in calitate de autor unic sau co-autor, peste 50 de articole in reviste de specialitate in tara si strainatate ca autor si prim-autor si a fost ... citeste toata stirea