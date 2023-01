Salariul mediu net a fost 4,141 lei in luna noiembrie 2022

Datele Institutul National de Statistica arata:In luna noiembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.679 lei, cu 218 lei (+3,4%) mai mare decat in luna octombrie 2022.Salariul mediu net a fost 4.141 lei, in crestere cu 133 lei (+3,3%) fata de luna precedenta.Comparativ cu luna noiembrie 2021, salariul mediu net a crescut cu 13,6%. Totusi, cresterea salariilor medii ramane insa la un nivel sub rata inflatiei, care a urcat pana la 16,8% in noiembrie, fata de luna corespunzatoare din ... citeste toata stirea