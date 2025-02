Salariul minim, actualizat in functie de rata inflatiei si productivitatea muncii

Guvernul a aprobat in sedinta de joi un proiect de hotarare privind procedura de actualizare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, asa nunumitul salariu minim european."Adoptam si mecanismul de actualizare a salariului minim, in functie de rata inflatiei si de productivitatea muncii. Este un mecanism de calcul european, asumat prin PNRR. Evolutia salariului minim devine, astfel, mult mai predictibila, aceasta formula fiind stabilita anul trecut, impreuna cu partenerii ... citește toată știrea