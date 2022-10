Salariul minim ar putea ajunge la 3.000 de lei brut, incepand de la 1 ianuarie

Salariul minim si pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023. Salariul minim ar ajunge la 3.000 de lei brut, in timp ce pensiile ar urma sa creascacu maximum 11%, in functie de buget,Salariul minim brut in Romania este de 2.550 de lei, astfel ca salariul net pe care il primeste un angajat este de 1.524 de lei.Daca salariul minim va ajunge la 3.000 de lei, atunci salariul net ar fi 1.774 de lei.Pensia medie lunara este de 1.733 de lei, conform datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii ... citeste toata stirea