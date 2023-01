De astazi creste salariul minim brut la 3.000 de lei, de la 2.550 lei.Practic, un angajat platit cu salariul minim va primi in mana 1.863 lei, cu 339 lei mai mult decat in 2022.Pentru angajatii din agricultura, salariul minim nu creste, dar in acest acest sector nu se plateste impozit pe venit si nici ... citeste toata stirea