Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 3.300 lei lunar, incepand cu 1 octombrie 2023, ceea ce reprezinta o crestere cu 10% fata de nivelul actual de 3.000 de lei.De majorarea salariului de baza minim la 3.300 de lei vor beneficia 1.867.588 de salariati."Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (...) se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru ... citeste toata stirea