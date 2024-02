Salvamont: 19 persoane duse la spital dupa ce au fost salvate de pe munte, in ultimele 24 de ore

Salvamont Romania a informat, duminica dimineata, ca in ultimele 24 de ore au fost salvate 51 de persoane, iar dintre acestea 19 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Cu o zi in urma, in acelasi interval de 24 de ore, opt persoane ajunsesera la spital.In ultimele 24 de ore a crescut si numarul apelurilor la Dispeceratul National Salvamont prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor - s-au primit 56 de apeluri, fata de 32 in ziua ... citește toată știrea