Salvamont. Pericol de avalanse la peste 1.800 de metri, in acest weekend

Salvamontistii avertizeaza asupra posibilitatii declansarii unor avalanse, in conditiile in care in ultimele zile a nins mult la peste peste 1.800 de metri, iar vantul a batut cu putere, formandu-se placi de vant."In ultimele doua zile, la altitudini de peste 1.800 de metri a nins destul de mult, iar vantul a suflat cu putere, ceea ce a dus la formarea placilor de vant. Ruperea acestora poate declansa avalanse, care pot fi periculoase, chiar daca sunt de mici dimensiuni. In acest weekend, ... citește toată știrea