Salvamontistii incearca de peste 14 ore sa salveze o persoana accidentata la coloana vertebrala, in masivul Piatra Craiului

Potrivit Salvamont Romania, salvatorii din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Judeteten Arges intervin pentru acordarea primului ajutor medical, recuperarea si transportul unei persoane accidentate la coloana vertebrala, in masivul Piatra Craiului, in zona Poiana Inchisa."Actiune in derulare a salvatorilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Judeteten Arges pentru acordarea ... citește toată știrea